В Курске начали готовить будущих «пляжных» спасателей

В Курске обучение по курсу «спасатель» проводится один раз в три года. Сейчас в области идёт активная подготовка к началу купального сезона и группа желающих получить навыки помощи утопающим как раз отрабатывает определённые действия, сообщает телеканал «ТАКТ». Процесс подготовки невозможен только лишь на основе теории. Будущие спасатели всё отрабатывают на практике.
Юрий Федоренко, главный государственный инспектор Центра ГИМС регионального ГУ МЧС: «Неделю они уже проходят. Сегодня шестое занятие. Планируется обучение порядка 60 человек. Обучение у нас разделяется на несколько этапов: теоретическая часть – оказание помощи при утоплении, и практическая часть. Обучающиеся с интересом относятся к самому процессу. Им интересно, видно, что навыки появляются у людей».
Многие проходят обучение не в первый раз – чтобы не терять квалификацию и подтянуть знания. Николай Алексеев спасатель со стажем. Признаётся, что помогать другим старался с детства.
Николай Алексеев: «Я ещё с малого возраста спасал своих товарищей. Лет в 5-6. И так постоянно спасаю то от замерзаний, то утопленников. За эти три года у меня три случая было. Один – приходилось откачивать и отправлять в больницу. И двое не успели ещё утонуть. Одного вытащил – он не успел ещё нахлебаться. Второго под «этим» делом».
Записываются на занятия и молодые люди. Андрей Бабичев не раздумывая отправился на базу центра ГИМС, чтобы получить необходимые навыки для работы «пляжного» спасателя.
Андрей Бабичев: «Мне 20 лет. Я давно хотел стать спасателем, появилась такая возможность. В нашем селе открывается пляж и я думаю, что такую возможность не упущу. Много нового узнал. Но я считаю, что этими способностями должен каждый человек обладать, потому что всякое бывает в жизни».
Все, кто хочет стать спасателем, делают это исключительно по велению сердца, отмечают специалисты. А это значит, что безопасность отдыхающих будет в надежных руках.