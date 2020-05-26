В Курске начали готовить будущих «пляжных» спасателей

В Курске обучение по курсу «спасатель» проводится один раз в три года

В Курске обучение по курсу «спасатель» проводится один раз в три года. Сейчас в области идёт активная подготовка к началу купального сезона и группа желающих получить навыки помощи утопающим как раз отрабатывает определённые действия, сообщает телеканал « ТАКТ ». Процесс подготовки невозможен только лишь на основе теории. Будущие спасатели всё отрабатывают на практике.





Юрий Федоренко, главный государственный инспектор Центра ГИМС регионального ГУ МЧС: «Неделю они уже проходят. Сегодня шестое занятие. Планируется обучение порядка 60 человек. Обучение у нас разделяется на несколько этапов: теоретическая часть – оказание помощи при утоплении, и практическая часть. Обучающиеся с интересом относятся к самому процессу. Им интересно, видно, что навыки появляются у людей».





Многие проходят обучение не в первый раз – чтобы не терять квалификацию и подтянуть знания. Николай Алексеев спасатель со стажем. Признаётся, что помогать другим старался с детства.





Николай Алексеев: «Я ещё с малого возраста спасал своих товарищей. Лет в 5-6. И так постоянно спасаю то от замерзаний, то утопленников. За эти три года у меня три случая было. Один – приходилось откачивать и отправлять в больницу. И двое не успели ещё утонуть. Одного вытащил – он не успел ещё нахлебаться. Второго под «этим» делом».

Записываются на занятия и молодые люди. Андрей Бабичев не раздумывая отправился на базу центра ГИМС, чтобы получить необходимые навыки для работы «пляжного» спасателя.





Андрей Бабичев: «Мне 20 лет. Я давно хотел стать спасателем, появилась такая возможность. В нашем селе открывается пляж и я думаю, что такую возможность не упущу. Много нового узнал. Но я считаю, что этими способностями должен каждый человек обладать, потому что всякое бывает в жизни».





Все, кто хочет стать спасателем, делают это исключительно по велению сердца, отмечают специалисты. А это значит, что безопасность отдыхающих будет в надежных руках.