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Число выздоровевших от коронавируса курян снова превысило число заразившихся

За день выписано 90 пациентов, подтвердился COVID-19 у 71 курянина. Общее число заразившихся превысило 2700 человек 

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В Курской области за день выявили 71 случай коронавируса. Таким образом общее число заразившихся курян составило 2 719 человек. Вновь выздоровевших за сутки больше, чем заболевших - 90, всего выписано уже 1110  пациентов. 

Под медицинским наблюдением остаются 1600 курян: 111 –  в инфекционной больнице имени Семашко, 57 – в городском роддоме, 95 – в 6-й горбольнице. 1337 человек лечатся дома  под контролем медиков. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 922 человека. Снят карантин с 4 881 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 178 человек. 

Проведено 49 696 тестов на COVID-19, в том числе за минувший день обследовано 1 432 человека.
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