Число выздоровевших от коронавируса курян снова превысило число заразившихся

За день выписано 90 пациентов, подтвердился COVID-19 у 71 курянина. Общее число заразившихся превысило 2700 человек

В Курской области за день выявили 71 случай коронавируса. Таким образом общее число заразившихся курян составило 2 719 человек. Вновь выздоровевших за сутки больше, чем заболевших - 90, всего выписано уже 1110 пациентов.





Под медицинским наблюдением остаются 1600 курян: 111 – в инфекционной больнице имени Семашко, 57 – в городском роддоме, 95 – в 6-й горбольнице. 1337 человек лечатся дома под контролем медиков.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 922 человека. Снят карантин с 4 881 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 178 человек.





Проведено 49 696 тестов на COVID-19, в том числе за минувший день обследовано 1 432 человека.