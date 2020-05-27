Куряне надеются на «заморозку» тарифов на жилищно-коммунальные услуги

В комитете по тарифам и ценам Курской области свое отношение к возможному введению моратория выражают осторожно. Там отмечают, что такая мера должна сопровождаться рядом других

Куряне ждут реакции правительства на предложение «заморозить» тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которое сейчас находится на рассмотрении, сообщает телеканал « ТАКТ ». Люди утверждают, что еще до пандемии коронавируса с трудом сводили концы с концами после выплат за газ, отопление, воду и электричество, а в нынешних реалиях, и с учетом роста цен на продукты, ситуация становится еще более сложной.





25 мая глава торгово-промышленной палаты России предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ, а также естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса. Предлагается «заморозить существующие» тарифы на жилищно-коммунальные услуги до 2021 года. Куряне считают, что правительство должно поддержать такую инициативу, так как ЖКХ «съедает» львиную долю их доходов. Особенно рассчитывают на такое решение пенсионеры и те, кто получает минимальную зарплату.





- Я как пенсионерка – поддерживаю. У меня пенсия 11 тысяч, из них я 6 тысяч плачу только за коммуналку. Сильно бьет по бюджету, и я считаю, что тарифы завышены. Самая дорогая услуга – отопление. В моей квартире, она угловая, температура ниже положенной нормы, а плачу 3300 рублей в месяц. Только за отопление, не горячую воду.





- Люди сидят не по своей воле дома. Увеличивает расход воды, электричества. Но это ж не вина людей, правильно?





- Сейчас очень тяжелое время во всех отношениях, а ЖКХ нас просто задавило всех, особенно пенсионеров. Ждем чего-то хорошего. Может быть что-то и будет.





- Вот взять капремонт. Платим, а обещают его через несколько лет, а может и через несколько десятков лет. А еще большие платы за тепловую энергию.





- Все тарифы высокие, а особенно отопление. Колоссальное отопление, невыносимое.





- Я одна живу, получаю 11 тысяч пенсии. Из них 2 тысячи, это как минимум, я отдаю в месяц»





В комитете по тарифам и ценам Курской области свое отношение к возможному введению моратория выражают осторожно. Там отмечают, что такая мера должна сопровождаться рядом других. В противном случае может пострадать сфера ЖКХ, которая, как неоднократно отмечали в администрации региона, уже сейчас находится в сложном положении из-за пандемии коронавируса.





Алексей Карнаушко, председатель комитета по тарифам и ценам Курской области:

«Действительно, правительство Российской Федерации рассматривает обращение о возможном моратории на введение платы за жилищно-коммунальные услуги. Но надо сразу отметить, что рост тарифов – это возможность закупать сырье, материалы, цены на которые растут. А еще налоги, зарплаты. Я считаю, что если мы говорим о моратории, то необходимо говорить и компенсационных выплатах»





Речь идет о господдержке предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Еще до инициативы о введении моратория, на принятии соответствующих решений стали настаивать многие регионы. Таким образом, власти на местах не испытывают энтузиазма от предложения заморозить тарифы.





Учитывая эти факторы, перспектива введения моратория становятся все более призрачной. А вот другая, которая касается повышения тарифов – более отчетливой. В администрации Курской области не порадовали новостью о переносе планового повышения стоимости услуг ЖКХ. Еще в прошлом году было заявлено, что тарифы вырастут с 1 июля в среднем на 3,6%.