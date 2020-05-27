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Глава «Росатома» сообщил о смерти двух сотрудников Курской АЭС от коронавируса

При этом по данным курчатовской МЧС-125, в городе атомщиков зафиксирован только один летальный исход

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Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил о смерти двух сотрудников Курской АЭС от коронавируса. При этом по данным курчатовской МЧС-125, в городе атомщиков зафиксирован только один летальный исход, связанный с ковидом.

Все города дивизиона Лихачёв разделил на три группы: выдержавшие «атаку» коронавируса; те, где есть заболевшие, но установлены так называемые «нулевые» пациенты и те, где требуются дополнительные усилия для нормализации обстановки. Курчатов глава госкорпорации отнёс к третьей группе.
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