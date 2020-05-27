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Чтобы получить полумиллионную «компенсацию» за БАДы курянин взял кредит

Мужчина перевёл аферистам почти 90 тысяч рублей 

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Доверчивые куряне продолжают попадаться на удочки дистанционных мошенников. Так, мужчине позвонил человек представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что отвечает за предоставление денежной компенсации людям, приобретавшим в интернете лекарства или пищевые добавки. Со слов незнакомца, контролирующие органы прекратили деятельность некой компании-производителя таблеток, так как её товар представлял опасность для здоровья людей. В связи с этим, жителю Курска полагалась компенсация в 480 тысяч рублей. 

Приятная новость полностью отключила логику и бдительность мужчины. Он сразу же начал обдумывать, на что потратить такую крупную сумму, и быстро согласился на все условия её получения. 26 тысяч рублей он отдал за страховку, позже понадобилось заплатить ещё и за оформление необходимых документов. Курянин без промедления взял в кредит 60 тысяч и перевёл их на указанный номер одной из платёжных систем. Когда деньги ушли телефон злоумышленников перестал отвечать. Осознав, что полумиллионная компенсация была обманом, мужчина обратился в полицию.

Возбужлено уголовное дело. Полицейские ищут мошенников.
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