Чтобы получить полумиллионную «компенсацию» за БАДы курянин взял кредит

Доверчивые куряне продолжают попадаться на удочки дистанционных мошенников. Так, мужчине позвонил человек представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что отвечает за предоставление денежной компенсации людям, приобретавшим в интернете лекарства или пищевые добавки. Со слов незнакомца, контролирующие органы прекратили деятельность некой компании-производителя таблеток, так как её товар представлял опасность для здоровья людей. В связи с этим, жителю Курска полагалась компенсация в 480 тысяч рублей.
Приятная новость полностью отключила логику и бдительность мужчины. Он сразу же начал обдумывать, на что потратить такую крупную сумму, и быстро согласился на все условия её получения. 26 тысяч рублей он отдал за страховку, позже понадобилось заплатить ещё и за оформление необходимых документов. Курянин без промедления взял в кредит 60 тысяч и перевёл их на указанный номер одной из платёжных систем. Когда деньги ушли телефон злоумышленников перестал отвечать. Осознав, что полумиллионная компенсация была обманом, мужчина обратился в полицию.
Возбужлено уголовное дело. Полицейские ищут мошенников.