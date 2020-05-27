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Лента новостей / В регионе

В «Списке памяти» значатся уже восемь курских медиков

Минздрав впервые раскрыл статистику по умершим медикам с коронавирусом

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Минздрав впервые раскрыл статистику по умершим медикам с коронавирусом. От ковида умер 101 медицинский работник. Министерство сверяет цифры с данными Фонда социального страхования и так называемого «Списка памяти», который составляют сами врачи. При этом сейчас в «Списке» более 300 фамилий, однако результаты тестов умерших в нем не проверяются. 

Департамент общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства отправил запросы в регионы, чтобы там подтвердили данные об умерших медработниках.

Тем временем «Список памяти» пополнился ещё двумя фамилиями курян. Всего там уже 8 курских медиков. На днях умерли старшая медсестра терапевтического отделения Щигровской райбольницы Оксана Булгакова и заместитель главврача по педиатрии Курской горбольницы № 2  Ольга Пожидаева. Причины их смерти устанавливаются.

Ранее в «Списке» значились:

- Татаркин Игорь Геннадьевич, анестезиолог-реаниматолог курского противотуберкулёзного диспансера;
- Анпилогова Любовь Васильевна, медсестра Поныровская ЦРБ; 
- Коняева Галина Борисовна, санитарка Областной клинической больницы;
- Миронова Татьяна Алексеевна, участковый терапевт Черемисиновской ЦРБ; 
- Сазонова Татьяна Петровна, санитарка курской горбольницы №1 имени Короткова;
- Серебряков Юрий Андреевич, нейрохирург ОКБ. 

Как объяснил анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов, который на время эпидемии перешел работать в курскую инфекционную больницу из онкодиспансера, в нашей стране детально изучают причины смерти каждого пациента, в то время как в других записывают даже подозрительные случаи в коронавирусную статистику. Отрицательный эффект, по словам медика, у этого очевиден: население, которое и так склонно везде искать подвох, до сих пор не полностью осознает опасность ситуации и частично игнорирует требования безопасности.
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