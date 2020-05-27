Курские таможенники задержали 28 пар ботинок для «прыжков кенгуру»

Обувь для фитнеса везли из Москвы на Украину через пункт пропуска Суджа

Курские таможенники задержали 28 пар ботинок (почти на 90 килограммов) для занятий кангу джампингом - «прыжков кенгуру». Обувь для фитнеса везли из Москвы на Украину через пункт пропуска Суджа. Чуткая аппаратура зафиксировала подозрительную зону в багажнике авто.





29-летний водитель, гражданин Украины, пояснил, что использовал обувь для показательных занятий и презентаций в России и на Украине. Перевозя товар через границу, он его не декларировал. Однако, исходя из количества ботинок и их предназначения, обувь не подпадала под категорию товаров для личного пользования.





Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа, 28 пар спортивной обуви с принадлежностями изъято и направлено на экспертизу, возбуждено дело об административном правонарушении.