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Курские таможенники задержали 28 пар ботинок для «прыжков кенгуру»

Обувь для фитнеса везли из Москвы на Украину через пункт пропуска Суджа

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Курские таможенники задержали 28 пар ботинок (почти на 90 килограммов) для занятий кангу джампингом - «прыжков кенгуру».  Обувь для фитнеса везли из Москвы на Украину через пункт пропуска Суджа. Чуткая аппаратура зафиксировала подозрительную зону  в багажнике авто.

29-летний водитель, гражданин Украины, пояснил, что использовал обувь для  показательных занятий и презентаций в России и на Украине. Перевозя товар через границу, он его не декларировал. Однако, исходя из количества ботинок и их предназначения, обувь не подпадала под категорию товаров для личного пользования.

Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа, 28 пар спортивной обуви с принадлежностями изъято и направлено на экспертизу, возбуждено дело об административном правонарушении.
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