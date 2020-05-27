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Курская администрация снизила арендные ставки по летним площадкам

Ранее в этом году стоимость аренды одного квадратного метра увеличилась, по сравнению с прошлым годом, в 21 раз

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Курская администрация снизила арендные ставки по летним площадкам кафе и ресторанов. Ранее в этом году стоимость аренды одного квадратного метра увеличилась, по сравнению с прошлым годом, в 21 раз.

В мэрии поясняют, что цену размещения 1 кв. м сезонной площадки определяет городской комитет по управлению муниципальным имуществом на сновании отчета независимого оценщика. На сезон-2020 эксперт предоставил отчет в начале марта. Документ учитывал период работы летних площадок с 15 апреля по 15 октября.

Однако эпидемия коронавируса помешала уличным заведениям общепита открыться в срок. При этом деятельность общепита вошла в перечень отраслей,  наиболее пострадавших от пандемии. Курские предприниматели выразили недовольство повышением ставок.

В горадминистрации в итоге решили снизить цену аренды городских летних площадок кафе и ресторанов и ввели понижающий коэффициент 0,23. Фактически стоимость аренды составит 77%.

После снятия ограничительных мер, когда кафе и рестораны смогут начать работу, цена размещения 1 кв.м летней площадки составит:

- в Центральном округе – 15 руб. за 1 кв.м.;
- в Сеймском – 5 руб. за 1 кв.м.;
- в Железнодорожном– 7 руб. за 1 кв.м.
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