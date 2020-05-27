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Лента новостей / В регионе

Всех пациентов, прибывающих в ОКБ по скорой, будут тестировать на коронавирус

По словам губернатора, в больнице есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, и медики ими полностью обеспечены 

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С пятницы всех пациентов, которых скорая привозит в областную больницу на операции, начнут проверять на коронавирус. Для этого будут использовать новые экспресс-тесты. Об этом сообщил Роман Старовойт после встречи с коллективом ОКБ. 

Ранее там заразились коронавирусом много медработников и пациентов. Как отметил губернатор, сейчас люди с положительным тестом на COVID-19 переведены в инфекционные стационары, а контактировавшие с ними находятся в ОКБ в специальных обсерваторах. 

В больнице имени Семашко лечатся три врача из ОКБ, они в состоянии средней тяжести. 

По словам главы региона, в больнице есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, и медики ими полностью обеспечены. 

«Средства защиты очень нужны, потому что в приёмное отделение поступают пациенты с совершенно разными симптомами и диагнозами. Всегда есть вероятность, что кто-то из них может быть заражён ковидом», - подчеркнул Роман Старовойт. 

Губернатор поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому, курирующему здравоохранение, проконтролировать, чтобы все медики из областной клинической больницы, которые контактировали с инфицированными коронавирусом, получили дополнительные выплаты.
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