Всех пациентов, прибывающих в ОКБ по скорой, будут тестировать на коронавирус

По словам губернатора, в больнице есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, и медики ими полностью обеспечены

С пятницы всех пациентов, которых скорая привозит в областную больницу на операции, начнут проверять на коронавирус. Для этого будут использовать новые экспресс-тесты. Об этом сообщил Роман Старовойт после встречи с коллективом ОКБ.





Ранее там заразились коронавирусом много медработников и пациентов. Как отметил губернатор, сейчас люди с положительным тестом на COVID-19 переведены в инфекционные стационары, а контактировавшие с ними находятся в ОКБ в специальных обсерваторах.





В больнице имени Семашко лечатся три врача из ОКБ, они в состоянии средней тяжести.





По словам главы региона, в больнице есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, и медики ими полностью обеспечены.





«Средства защиты очень нужны, потому что в приёмное отделение поступают пациенты с совершенно разными симптомами и диагнозами. Всегда есть вероятность, что кто-то из них может быть заражён ковидом», - подчеркнул Роман Старовойт.





Губернатор поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому, курирующему здравоохранение, проконтролировать, чтобы все медики из областной клинической больницы, которые контактировали с инфицированными коронавирусом, получили дополнительные выплаты.