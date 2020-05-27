Завтра половина Курска останется без холодной воды

Неудобства придется потерпеть жителям Центрального округа

В четверг, 28 мая «Курскводоканал» проведёт неотложные ремонтно-профилактические работы.





В связи с этим половина города останется без холодной воды. С 9 утра до 5 вечера

будет сухо в кранах жителей Центрального округа: на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Горького, Ватутина, Мирная, К. Зеленко, Уфимцева, Можаевская, С. Саровского, Московская пл., Челюскинцев, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Кр. Площадь, Сосновская, Ендовищенская, Володарского, Блинова, Л. Толстого, лысая гора, Ямская, и прилегающие к ним, К. Маркса №12, 14, 31а, 33, 47, 51, Никитская 4, 4б, 6, 8, Ахтырская, Ломакина 1, 3, Кр. Октябрь, Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, ул. Дзержинского, К. Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, ул. Звездная, ул. Бойцов 9 Дивизии (№№ 1 – 183), ул. Мичурина, ул. Фатежские, ул. Запольная, ул. Пучковка, ул. 2-я Орловская, ул. 50 лет Октября, ул. Студенческая, ул. Хрущева (четные номера домов), пр-т дружбы, Студенческая, Сергеева, Веспремская, энтузиастов, (нечетные дома), ул. А. Невского, пл. Добролюбова, ул. В. Луговая, ул. Скорятина, ул. Гайдара, ул. Советская, ул. К. Либкнехта, ул. Щепкина, ул. Ломоносова, ул. Чехова, ул. Чернышевского, ул. Овечкина, ул. Бочарова, ул. Белинского, ул. Чумаковского, ул. Дружининская, ул. Малиновая, Песковские улицы и переулки, ул. Прогонные, Литовская и Энгельса с прилегающими, Литовские и Шоссейные пер.

- Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2-го этажа): в Северо-Западном жилом районе (Энтузиастов, Хрущева (нечетные номера домов) Косухина, Мыльникова, Майский бульвар).





Курян просят сделать необходимый запас воды.





Справки по телефону 70-06-14.