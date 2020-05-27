Также ожидаются дожди и грозы

Курян снова предупреждают о тумане. По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем также ожидаются дожди, местами сильные. Ночью местами туман. Утром и днем местами возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью до 13 м/с.





Меж тем грозы принесут в Курскую область тепло: ночью столбики термометров покажут 6-11º, днем поднимутся до 15-20º.





Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, то снизить скорость во время езды.