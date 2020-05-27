Об этом во время онлайн конференции по вопросам завершения учебного года, заявил замгубернатора Александр Чуркин

Курский Роспотребнадзор предложил ослабить режим самоизоляции с 1-го июня. Об этом во время онлайн конференции по вопросам завершения учебного года, заявил замгубернатора Александр Чуркин.

Участники конференции рассчитывают на отмену основных ограничений. По крайней мере, рекомендации по проведению некоторых процедур, необходимых при зачислении школьников в учебные заведения, давались из расчёта отмены режима в начале июня.





Что касается детского летнего отдыха, то сроки начала оздоровительной кампании могут снова скорректировать в зависимости от эпидобстановки. Родители навещать детей в лагерях не смогут. Во время отдыха ребенок сможет вернуться домой, но обратно в лагерь - нет.





Всего планируются 4 оздоровительных смены по две недели.