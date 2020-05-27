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Курянам напомнили о запрете продажи алкоголя в День защиты детей

Ограничения не касаются только заведений общепита, но они  пока не работают

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Курянам напомнили о запрете продажи алкоголя 1 июня - в Международный день защиты детей.

Ограничения не касаются только заведений общепита, правда, они  пока не работают из-за режима повышенной готовности. 
Нарушителей накажут рублем: должностных лиц на 20 - 40 тыс. руб.,  юридических – 100 - 300 тысяч с конфискацией алкогольной продукции.
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