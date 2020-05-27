Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:10 Курянам напомнили о запрете продажи алкоголя в День защиты детей Ограничения не касаются только заведений общепита, но они пока не работают Читайте также В Курской области запретили продажу снюсов Запрещена торговля алкоголем в День защиты детей Курянам напомнили о запрете продажи алкоголя 1 июня - в Международный день защиты детей.Ограничения не касаются только заведений общепита, правда, они пока не работают из-за режима повышенной готовности. Нарушителей накажут рублем: должностных лиц на 20 - 40 тыс. руб., юридических – 100 - 300 тысяч с конфискацией алкогольной продукции. +0 -0