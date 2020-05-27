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Лента новостей / В регионе

Еще одна курянка умерла от коронавируса

Она стала 10-й жертвой COVID-19 в регионе

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В Курской области зафиксировано еще 68 случаев коронавируса. Всего заразившихся у нас уже 2787. Выздоровевших снова больше - 88 за день, а в общей сложности выписано уже 1198 человек. 

Но есть и плохие новости: от тяжелей коронавирусной пневмонии умерла еще одна 61-летняя женщина, она стала 10-й жертвой ковида в Курске.

Под медицинским наблюдением остаются 1579 пациентов: 114 – в  инфекционной больнице имени Семашко, 51 – в городском роддоме, 94 – в 6-й горбольнице. 1320 курян лечатся дома под контролем медиков. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 751 человек. С 5 277 курян карантин снят. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 174 человека. 
 
Курские лаборатории провели уже 51333 тестов на COVID-19, в том числе за минувший день обследовали 1637 человек.
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