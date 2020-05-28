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Лента новостей / Спорт

Информация о сносе курского стадиона оказалась фейком

В одном из телеграмм-каналов появилась информация о сносе трибун стадиона «Трудовые резервы»

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В одном из телеграмм-каналов появилась информация о сносе трибун стадиона «Трудовые резервы». Вместо них якобы должны построить рекреационную зону. В региональном комитете по физической культуре и спорту таким новостям удивились и сказали, что эти сообщения - выдумка автора. 

В ближайшее время там пообещали опубликовать информацию от областного комитета строительства о реконструкции трибун стадиона «Трудовые резервы» и сроках окончания ремонта. А комитет по физической культуре и спорту расскажет о перспективах развития домашней арены курского «Авангарда».
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