Информация о сносе курского стадиона оказалась фейком

В одном из телеграмм-каналов появилась информация о сносе трибун стадиона «Трудовые резервы»

В одном из телеграмм-каналов появилась информация о сносе трибун стадиона «Трудовые резервы». Вместо них якобы должны построить рекреационную зону. В региональном комитете по физической культуре и спорту таким новостям удивились и сказали, что эти сообщения - выдумка автора.





В ближайшее время там пообещали опубликовать информацию от областного комитета строительства о реконструкции трибун стадиона «Трудовые резервы» и сроках окончания ремонта. А комитет по физической культуре и спорту расскажет о перспективах развития домашней арены курского «Авангарда».