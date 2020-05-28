В Курской области снимут очередной выпуск программы «Поедем, поедим!»

Джон Уоррен посетит Коренную пустынь, Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, а также Курчатов и Железногорск

Очередной выпуск кулинарного тревел-шоу «Поедем, поедим!», которое выходит на телеканале НТВ, снимут в Курской области. Съёмочная группа прибыла в наш город накануне и проведёт у нас пять дней. Ведущий Джон Уоррен познакомится с традиционной кухней Соловьиного края. Съёмки пройдут в одном из известных ресторанов в центре Курска.





Англичанин со своей командой посетит Коренную пустынь, Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, а также Курчатов и Железногорск, съёмочная группа побывает на смотровой площадке Михайловского ГОКа, в заповеднике имени Алехина.