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Лента новостей / В регионе

В Курской области снимут очередной выпуск программы «Поедем, поедим!»

Джон Уоррен посетит Коренную пустынь, Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, а также Курчатов и Железногорск

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Очередной выпуск кулинарного тревел-шоу «Поедем, поедим!», которое выходит на телеканале НТВ, снимут в Курской области. Съёмочная группа прибыла в наш город накануне и проведёт у нас пять дней. Ведущий Джон Уоррен познакомится с традиционной кухней Соловьиного края. Съёмки пройдут в одном из  известных  ресторанов  в центре Курска.

Англичанин со своей командой посетит Коренную пустынь, Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, а также Курчатов и Железногорск, съёмочная группа побывает на смотровой площадке Михайловского ГОКа, в заповеднике имени Алехина.
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