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Лента новостей / В регионе

Курские депутаты собираются расширить список гайд-парков

Об этом уже давно просят местные  активисты

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Курские депутаты собираются разрешить проводить публичные мероприятия в торгово-развлекательных комплексах и рынках, в культовых зданиях и на объектах природоохранного и историко-культурного значения, а также у зданий правоохранительных органов. В планах также разрешить публичные акции и на Красной площади Курска. Оказывается, гуляния на главной площади города были под запретом, то есть власти нарушали свои же законы. 
Сейчас депутаты облдумы решили пересмотреть список запретов и внести коррективы в региональное законодательство. Расширить список гайд-парков для мирных собраний уже давно просят местные  активисты.
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