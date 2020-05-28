Курские депутаты собираются расширить список гайд-парков

Об этом уже давно просят местные активисты

Курские депутаты собираются разрешить проводить публичные мероприятия в торгово-развлекательных комплексах и рынках, в культовых зданиях и на объектах природоохранного и историко-культурного значения, а также у зданий правоохранительных органов. В планах также разрешить публичные акции и на Красной площади Курска. Оказывается, гуляния на главной площади города были под запретом, то есть власти нарушали свои же законы.

Сейчас депутаты облдумы решили пересмотреть список запретов и внести коррективы в региональное законодательство. Расширить список гайд-парков для мирных собраний уже давно просят местные активисты.