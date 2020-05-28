Государственные эксперты одобрили проект курского аэровокзала

Государственная экспертиза одобрила проект курского аэровокзала. Теперь, грядущим летом нужно получить разрешение на строительство от Федерального агентства воздушного транспорта. Строительство аэровокзального комплекса обойдется в 350 млн руб. Все средства привлекаются из внебюджетных источников за счет инвестора.





Современное двухэтажное здание терминала внутренних линий площадью около 4 тысяч квадратных метров появится возле действующего аэропорта. На первом этаже расположится зона прилета, на втором – вылета. Пассажиры смогут пользоваться теми же услугами, которые есть в крупных современных аэропортах. Особое внимание уделят удобству людей с ограниченными возможностями. Пропускная способность аэропорта увеличится до 100 пассажиров в час.

Всего планируется три этапа преображения воздушной гавани: строительство терминала внутренних воздушных линий и международных линий, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы.





«Современный аэровокзал позволит расширить географию полетов, развить транспортную сферу и укрепить экономику региона», – отметил губернатор Роман Старовойт.