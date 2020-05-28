Бдительная жительница Курской области помогла полиции найти телефонных аферистов

Пенсионерка много раз слышала о подобных мошенничествах и с первых же слов распознала мошенника

Бдительная жительница Глушковского района помогла полиции найти телефонных аферистов. 68-летняя селянка, общаясь с незнакомцем, вовремя поняла, что это мошенник и прекратила разговор, а после сообщила в полицию данные звонивших.





Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что несколько лет назад она заказывала через интернет витамины. Теперь производитель лекарств за неоднократные нарушения привлекается к уголовной ответственности, а пенсионерке положена компенсация в 450 тысяч рублей за, якобы, некачественный товар. Чтобы получить эту «компенсацию», ей было нужно оплатить страховку и сумму за доставку денег – всего 22 тысячи рублей. Именно таким образом мошенники недавно обманули жителя Курска, который даже взял кредит , ради мнимой компенсации.





Пенсионерка вспомнила, что действительно в 2018 году заказывала витамины на сумму три тысячи рублей. Однако ей показалось странной крупная сумма компенсации за минимальную цену заказа. Женщина стала задавать наводящие вопросы, о каких витаминах идет речь, но ответить на эти вопросы аферисты не смогли.





Тогда селянка выслушала звонившего, подробно расспросила, куда перечислять деньги, записала номера счетов и телефонов, пообещала, что незамедлительно перечислит деньги и завершила разговор. Собрав полную информацию, женщина направилась в полицию. Правоохранителям женщина рассказала, что много раз слышала о подобных мошенничествах, поэтому с первых же слов распознала мошенника.





Стражи порядка уже установили, что входящие номера зарегистрированы в Москве.





Сейчас проводятся специальные мероприятия по установлению мошенников и блокировке их мобильных номеров, пояснили в региональном УМВД.