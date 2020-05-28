Завтра на Курскую область обрушится град

Также обещают грозы, ливни и сильный ветер

МЧС предупреждает курян об ухудшении погодных условий.

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра в Курской области будет облачно с прояснениями, синоптики обещают дожди, местами сильные. Местами ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможен град. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.





При этом будет по-летнему тепло: 19-24º днем и 11-16º ночью.





Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян уберать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а, находясь на улице, обходить шаткие строения и деревья.