Курянин нарубил тополей на 2 миллиона

Теперь он на 7 лет может отправиться за решетку

38-летний житель Обоянского района может на 7 лет лишиться свободы за незаконную вырубку леса. Прошлым летом он вырубил более 600 тополей вблизи села Троицкое Пристенского района и в окрестностях хутора Долговищенский Обоянского района. По оценке экспертов ущерб лесному фонду Курской области составил более 2 млн. рублей.





Полицейские опросили свидетелей, проверили предоставленные подозреваемым документы - они оказались поддельными. Ответственность понесут и изготовившие фальшивки люди, пояснили в полиции.





Кроме этого, во время доследственной проверки по одному из фактов незаконной рубки леса, селянин препятствовал разбирательству и в дальнейшем предварительному расследованию, неоднократно провоцировал сотрудников полиции и пытался обвинить их в незаконных действиях, уничтожал вещественные доказательства. В связи с этим в марте мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.