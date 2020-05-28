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Курянин нарубил тополей на 2 миллиона

Теперь он на 7 лет может отправиться за решетку

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38-летний житель Обоянского района может на 7 лет лишиться свободы за незаконную вырубку леса. Прошлым летом он вырубил более 600 тополей вблизи села Троицкое Пристенского района и в окрестностях хутора Долговищенский Обоянского района. По оценке экспертов ущерб лесному фонду Курской области составил более 2 млн. рублей.

Полицейские опросили свидетелей, проверили предоставленные подозреваемым документы - они оказались   поддельными. Ответственность понесут и изготовившие фальшивки люди, пояснили в полиции. 

Кроме этого, во время доследственной проверки по одному из фактов незаконной рубки леса, селянин препятствовал разбирательству и в дальнейшем предварительному расследованию, неоднократно провоцировал сотрудников полиции и пытался обвинить их в незаконных действиях, уничтожал вещественные доказательства. В связи с этим в марте мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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