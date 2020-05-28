В курскую ОКБ пациентов будут доставлять на вертолете

В первую очередь на вертолете будут перевозить пациентов с инсультами, острым коронарным синдромом, пострадавших в ДТП с тяжелыми травмами

В курскую ОКБ пациентов из районов области будут доставлять на вертолете. Вблизи с райбольницами обозначены площадки для его посадки. Осуществлять жкстренную транспортировку будут с помощью российского вертолета нового поколения «Ансат». У него максимальная взлетная масса свыше 4 тонн и он без дозаправки может преодолевать расстояние порядка 400 км.





В первую очередь на вертолете будут перевозить пациентов с инсультами, острым коронарным синдромом, пострадавших в ДТП с тяжелыми травмами, угрожающими жизни, пояснили в региональном комитете здравоохранения.





В санитарном вертолете есть все для реанимации и интенсивной терапии: кислородная станция и аппарат для искусственной вентиляции легких. При этом пульс, давление и все жизненно важные показатели контролирует специальный монитор.





Медицинский модуль предназначен для медэвакуации одного носилочного пострадавшего, непрерывного мониторинга состояния его организма, поддержания жизненно важных функций. Также медики смогут проводить интенсивную терапию в полном объеме прямо во время полета.





В воздухе за состоянием пациента будет следить бригада медиков: четыре сотрудника областной клинической больницы (анестезиологи-реаниматологи и медсестры), они прошли обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита» (Москва) и получили соответствующие удостоверения.





Услуги санавиации закуплены в рамках приоритетного регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав госпрограммы «Развитие здравоохранения Курской области». Сумма контракта - 20 млн рублей, из них 14 млн поступили из федерального бюджета.