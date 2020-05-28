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Пациентов курских больниц начали тестировать на антитела к коронавирусу

В Курск поступила первая партия экспресс-тестов

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В Курск поступила первая партия экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. 
Первым делом начали тестировать медработников и пациентов инфекционной больницы имени Семашко. Сегодня начнут проверять всех пациентов, поступающих по скорой на операции в областную и 4-ю горбольницу. 

Тестирование на антитела позволяет определить заражен ли человек в настоящее время (это покажет наличие в крови положительных антител класса IgM), или он перенес инфекцию ранее и получил иммунитет к повторному заражению (об этом скажет наличие антител IgG к вирусу).
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