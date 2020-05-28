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В Курской области за день зафиксировано 64 случая коронавируса

Всего заразившихся 2851 человек

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В Курской области за день зафиксировано 64 случая коронавируса. Всего заразившихся 2851 человек, сообщает оперштаб. Выздоровели еще 55 пациентов, всего на сегодня выписано 1253 курян. Новых смертей нет. 

Под медицинским наблюдением остаются 1588 пациентов: 121 – в инфекционной больнице имени Семашко, 44 – в городском роддоме, 95 – в 6-й горбольнице. 1328 лечатся дома под контролем медиков.

Также на домашнем карантине остаются 660 человек, с 5 446 курян карантин снят. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 177 человек. 

Курские лаборатории провели уже 52 760 тестов на COVID-19, только за четверг обследовано 1 427 человек.
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