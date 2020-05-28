Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду». Он хочет помочь клубу пройти лицензирование. Об этом Роман Старовойт сообщил на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Футбольный клуб «Авангард», которое прошло в формате видеоконференции.
Клуб и дальше будет получать финансирование из региональной казны, но меньше, чем планировалось - 90 миллионов вместо 150. Параллельно ведутся поиски инвесторов, готовых поддержать команду.
Как отметили в руководстве «Авангарда», уменьшение финансирования коснулось только основной команды, структура клуба полностью сохранена и продолжает работать в прежнем режиме.
Напомним, ране, чтобы сохранить клуб в трудной экономической ситуации, глава региона совместно с руководством футбольного клуба договорились, что команда не выступит в ФНЛ в новом сезоне и прекратит членство в ассоциации, а перейдет в дивизион ниже – в ПФЛ.