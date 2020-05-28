Он хочет помочь клубу пройти лицензирование

Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду». Он хочет помочь клубу пройти лицензирование. Об этом Роман Старовойт сообщил на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Футбольный клуб «Авангард», которое прошло в формате видеоконференции.





Клуб и дальше будет получать финансирование из региональной казны, но меньше, чем планировалось - 90 миллионов вместо 150. Параллельно ведутся поиски инвесторов, готовых поддержать команду.





Как отметили в руководстве «Авангарда», уменьшение финансирования коснулось только основной команды, структура клуба полностью сохранена и продолжает работать в прежнем режиме.





Напомним, ране, чтобы сохранить клуб в трудной экономической ситуации, глава региона совместно с руководством футбольного клуба договорились, что команда не выступит в ФНЛ в новом сезоне и прекратит членство в ассоциации, а перейдет в дивизион ниже – в ПФЛ.