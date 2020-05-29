В июне из Курска можно будет улететь в Симферополь и Анапу

Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления международного туризма этим летом

Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления международного туризма этим летом. Глава ведомства Зарина Догузова говорит, что туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. По ее словам, делается все возможное, чтобы у россиян состоялся отдых внутри страны.

Внутренний туризм в России планируется открыть уже в понедельник. Должны заработать санатории с медицинской лицензией.





Улететь из Курска в Крым можно будет с 22 июня, в Краснодарский край — с 23-го. Билеты можно купить уже сейчас, стартовая цена - 4674 рубля без багажа, в тариф включена только ручная кладь до 10 кг.





Рейсы в Анапу будут осуществляться по вторникам и субботам, в Симферополь - по понедельникам и средам на современных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Перевозчик - авиакомпания «РусЛайн».