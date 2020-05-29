Под Курском сгорели 3 сарая, 2 гаража и баня

Жилой дом и автомобиль удалось спасти

Минувшим вечером в деревне Черниченские дворы Медвенского района случился крупный пожар. Горело целое подворье. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения» поступило в пятом часу. Экстренные службы были на месте только через 23 минуты. С пламенем пожарные боролись больше 40 минут. Трудились 32 человека, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек, 7 единиц техники, сообщили в спасательном ведомстве.





Пламя в считанные секунды распространялось на ближайшие постройки, в результате огонь уничтожил кровлю шести сараев, двух гаражей и бани, рассказали в МЧС. Общая площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Огнеборцам удалось вовремя локализовать пожар и не допустить переброса пламени на жилой дом. Из гаража пожарные эвакуировали автомобиль, который не пострадал. Удалось также избежать жертв и пострадавших среди людей.





Сумму ущерба и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.