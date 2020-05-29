Курские врачи пришили трактористу оторванную руку

На стоянке одежда мужчины «накрутилась» на карданный вал и ему оторвало руку

Днем 27 мая в местечке Свобода Золотухинского района произошёл несчастный случай. На стоянке сельхозтехники 59-летнему трактористу оторвало руку. Расследованием обстоятельств случившегося занялся Следственный комитет.





Как отмечают в ведомстве, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с сельскохозяйственной техникой. Элементы верхней одежды мужчины «накрутились» на карданный вал трактора «Беларус», в результате он получил частичную ампутацию верхней трети правого плеча.





Селянина незамедлительно доставили в фатежскую райбольницу, где ему сделали операцию. Анатомию руки врачам удалось восстановить, частично восстановлены и её функции.





В рамках проверки будет дана оценка действиям потерпевшего и ответственных должностных лиц и принято процессуальное решение, пояснили в Следкоме.