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Курские врачи пришили трактористу оторванную руку

На стоянке одежда мужчины «накрутилась» на карданный вал и ему оторвало руку

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Днем 27 мая в местечке Свобода Золотухинского района произошёл несчастный случай. На стоянке сельхозтехники 59-летнему трактористу оторвало руку. Расследованием обстоятельств случившегося занялся Следственный комитет. 

Как отмечают в ведомстве, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с сельскохозяйственной техникой. Элементы верхней одежды мужчины «накрутились» на карданный вал трактора «Беларус», в результате он получил частичную ампутацию верхней трети правого плеча.

Селянина незамедлительно доставили в фатежскую райбольницу, где ему сделали операцию. Анатомию руки врачам удалось восстановить,  частично восстановлены и её функции.

В рамках проверки будет дана оценка действиям потерпевшего и ответственных должностных лиц и принято процессуальное решение, пояснили в Следкоме.
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