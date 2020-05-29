  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области запустили производство одноразовых медицинских масок

Сначала они поступят в больницы, а потом в аптеки. Обещают, что стоить курские маски будут меньше, чем импортные

Читайте также

В Курской области на предприятии «Бел-Поль» приступили к производству одноразовых медицинских масок. Соответствующее разрешение получено в Росздравнадзоре. 

Оборудование для производства компания закупила в Китае. Там же приобрели носовые фиксаторы и материал – спанбонд и мельтблаун. Резинки и упаковку изделий поставляют курские производители. Промышленная площадка сможет выпускать до 2,5 млн штук средств индивидуальной защиты в месяц. 

В первую очередь масками обеспечат все медицинские учреждения региона, потом начнется поставка в аптеки. Причем предприятие сможет обеспечить масками не только Курскую, но и соседние области. В администрации обещают, что цена на курские маски будет ниже, чем на закупленные в других регионах и странах. 

Напомним, ранее компания «Бел-Поль» перепрофилировала производство на выпуск многоразовых защитных медицинских костюмов. В сутки на предприятии их отшивают по 500 штук и поставляют во все медучреждения региона.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курским перевозчикам снизили ставки транспортного налога

В Курске умер врач из железнодорожной больницы

Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Курские врачи пришили трактористу оторванную руку

Под Курском сгорели 3 сарая, 2 гаража и баня

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске