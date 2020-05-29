В Курской области запустили производство одноразовых медицинских масок

Сначала они поступят в больницы, а потом в аптеки. Обещают, что стоить курские маски будут меньше, чем импортные

В Курской области на предприятии «Бел-Поль» приступили к производству одноразовых медицинских масок. Соответствующее разрешение получено в Росздравнадзоре.





Оборудование для производства компания закупила в Китае. Там же приобрели носовые фиксаторы и материал – спанбонд и мельтблаун. Резинки и упаковку изделий поставляют курские производители. Промышленная площадка сможет выпускать до 2,5 млн штук средств индивидуальной защиты в месяц.





В первую очередь масками обеспечат все медицинские учреждения региона, потом начнется поставка в аптеки. Причем предприятие сможет обеспечить масками не только Курскую, но и соседние области. В администрации обещают, что цена на курские маски будет ниже, чем на закупленные в других регионах и странах.





Напомним, ранее компания «Бел-Поль» перепрофилировала производство на выпуск многоразовых защитных медицинских костюмов. В сутки на предприятии их отшивают по 500 штук и поставляют во все медучреждения региона.