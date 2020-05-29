Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Теперь издатели, информагентства, телекомпании и радиостанции смогут получить налоговые каникулы и льготные кредиты

Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Теперь воспользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

В числе этих мер: полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.





Как отметил премьер, сейчас роль СМИ особенно важна. Российские медиа продолжают работать в условиях коронавирусных ограничений и ногие компании оказались в сложной ситуации.