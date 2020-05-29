В Курской области готовятся к проведению ЕГЭ

Стартует он 3 июля с географии, литературы и информатики

Актуальным поводом для проведения очередной онлайн-конференции в Доме Советов стало долгожданное окончание учебного года и предстоящие летние каникулы, сообщает телеканал « ТАКТ ». Последняя четверть выдалась в этом году на редкость сложной для всех участников учебного процесса. Дети были вынуждены получать задания и выполнять их дистанционно. А педагоги спешно подстраиваться под ситуацию, лавируя между техническими сложностями и новыми возможностями, которые открыло онлайн-обучение.





Александр Чуркин, заместитель губернатора Курской области: «Не будем отрицать, у нас были проблемы, и дистанционное обучение началось в регионе с 6 апреля и продолжается. Дистанционное обучение с применением электронного обеспечения. Конечно, были семьи, в которых отсутствовали технические возможности для обучения онлайн. В таких случаях ученики получали задания на бумажных носителях».

Глава регионального комитета образования подчеркнула, что трудности многому научили и закалили педагогов. Однако как никогда остро каждый участник образовательного процесса почувствовал ценность живого общения.





Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «Нельзя воспитать эмоции и чувство коллективизма, сидя у компьютера. Подтвердил и Путин, что классно-урочная система РФ – самая лучшая. И я в этом как педагог уверена. Надеюсь, что этот опыт нам пригодится только лишь в том случае, если, не дай Бог, случатся ещё такие непредвиденные обстоятельства».





Учащиеся 1-8 классов отдыхают уже с 22 мая. Для девятиклассников ОГЭ в этом году решили отменить. Аттестаты им выдадут на основании годовых отметок. А вот у выпускников впереди волнительный период сдачи экзаменов. Стартует он 3 июля с географии, литературы и информатики.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Наталья Пархоменко, председатель областного комитета образования и науки: «Да, ЕГЭ будет. Но ЕГЭ перестало быть формой оценки знаний обучающихся, потому что аттестаты будут выданы всем без ЕГЭ. А ЕГЭ стало формой поступления в вузы. Для всех участников замечаю, что ЕГЭ будет проходить абсолютно в том же формате, как и в прошлом году. Единственное - два дня будут проходить ЕГЭ по русскому, чтобы разобщить детей, чтобы не было массового скопления».





Многие опасаются, что новый учебный год начнётся также дистанционно. Однако в региональной администрации уверены, что школьники встретят 1 сентября традиционно – за партами.





Александр Чуркин, заместитель губернатора Курской области: «Первое сентября, мы надеемся и уверены, что начнётся в традиционном формате за партами. Никто не отменяет живое общение. Это, наверное, вообще самое главное».