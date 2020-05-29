1 июня в Курской области откроются все магазины и отменят маршрутные листы

Но за соблюдением масочного режима будут следить еще строже

С 1 июня Курская область частично вернется к привычной жизни - регион переходит к первому этапу снятия коронавирусных ограничений. Об этом обьявил Роман Старовойт.





По словам губернатора, регион достиг всех целевых показателей Роспотребнадзора, после которых федеральное ведомство рекомендует восстанавливать привычный темп жизни. Среднее число людей, которых заражает один инфицированный у нас сейчас составляет 0,84, количество проводимых тестов на 100 тысяч человек — 120,3. Из всех имеющихся коек свободно 50%.





Так, в первый день лета откроются:

• непродовольственные магазины;

• спортивные площадки на открытом воздухе, на которых люди должны держать безопасную дистанцию друг от друга;

• доступ в парки и скверы;

• детские площадки.





Кроме этого отменятся:

• маршрутные листы;

• действие двухнедельного карантина для приехавших из других регионов страны;

• ограничения по посещению кладбищ.





Также возобновляется льготный проезд на транспорте. Оплаченные социальные проездные куряне могут продлить на июнь.





При этом продолжит действовать масочный режим, а следить за его соблюдением будут ещё тщательнее. Остается требование соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах — 1,5-2 метра.





Куряне из группы риска - старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой и эндокринной системы, печени, почек и т.д.) — по прежнему должны соблюдать самоизоляцию.





Также, в зависимости от эпидобстановки с 8 июня могут возобновить плановую работу стоматологий ( пока они по-прежнему принимают только пациентов с острой болью), а с 15 июня - открыть летние кафе и веранды.





Все остальные ограничения продолжают действовать до 14 июня. То есть предприятия общественного питания, фитнес-центры, образовательные учреждения, кинотеатры, автошколы и бани пока закрыты. В детских садах продолжат работать дежурные группы, их количество увеличат. Остается под запретом и посещение религиозных объектов.





Что касается работающих курян, там, где это возможно остается дистанционная работа.





Не забыли власти и о досуге курян. Начало купального сезона сдвинуто на 15 июня. Также в июне возобновится проект Курскоблвидеофонда «Открытый экран». Жители всех районов областм смогут бесплатно на открытых площадках посмотреть кино. Можно будет смотреть фильмы и из своей машины.