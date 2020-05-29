Курские синоптики снова прогнозируют непогоду

При этом будет тепло: ночью обещают до 17º, днем - до 22º.

Региональное МЧС снова предупреждает курян о неблагоприятных погодеых условиях. По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра в Курской области будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные. Не исключают синоптики и грозы. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.





При этом будет тепло: ночью обещают 12-17º, днем 17-22º.





Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян уберать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а, находясь на улице, обходить шаткие строения и деревья.