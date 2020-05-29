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Лента новостей / В регионе

Курские синоптики снова прогнозируют непогоду

При этом будет тепло: ночью обещают до 17º, днем - до 22º.

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Региональное МЧС снова предупреждает курян о неблагоприятных погодеых условиях. По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра в Курской области будет  облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные. Не исключают синоптики и грозы. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. 

При этом будет тепло: ночью обещают 12-17º, днем 17-22º.

Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян уберать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а, находясь на улице, обходить шаткие строения и деревья.
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