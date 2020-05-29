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Лента новостей / В регионе

В первые летние дни курян снова оставят без света

Самые масштабные отключения запланированы в Железнодорожном округе

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В первые летние дни курян снова оставят без света. Намечены очередные плановые работы в электросетях. Отключат электричество на следующих улицах: 

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 5 июня с 9-30 до 15-00: 

Комарова 16 б, 13/21, Дейнеки 1-21/13, Сумская 13-23, 5а, Заводская 4-6, Моковская 26-28, Народная 2-2а, Белгородская 23 

с 9-00 до 16-30: 

3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3, Аэроклубная 

Телефон для справок: 32-32-15 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 2 по 5 июня с 13-30 до 17-00: 
Карла Маркса 66/2 
Карла Маркса 66/5

Телефон для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

4 июня с 13-30 до 16-00: 

Шубина 1-15, 2-6; Подлесная 2-6, 1-13; Тенистый переулок

С 1 по 5 июня с 9-30 до 16-00: 

Курбатовский переулок 1-37, 2-42; Борзеновский переулок 12-46, 21-49; Новая Первомайская 2-54, 1-47; Новый Первомайский переулок 2-18, 1-19; Фрунзе 100-106; Маяковского 157-179, 142-230; Маяковский переулок 1-33, 2-36; Северная 1-25; 1й Северный переулок 1-11, 2-12; 
2й Северный переулок 2-12, 1-13; 3й Северный переулок 1-11, 2-8; 1я Западная 1-35, 2-42; Островского 60-84, 1-45. 

Телефон для справок: 26-32-10
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