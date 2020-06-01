Сегодня банки начинают выдавать льготные кредиты под 2%

Курские бизнесмены задолжали более 1 миллиарда 200 миллионов





Сегодня банки начинают предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых для возобновления деятельности малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Деньги можно потратить выплату зарплат сотрудникам или погашение уже взятых кредитов, и даже на текущие нужды. Это то, чем в сложившейся ситуации предпринимателям могут помочь сами банки.





За два месяца в курские кредитные организации по поводу реструктуризации кредитов обратились 635 малых и средних предпринимателей. 75% заявок уже одобрили, больше чем по половине реструктуризация уже проведена. В общей сложности курские бизнесмены должны более 1 млрд 200 млн рублей. 123 заявки одобрено на предоставление нулевых кредитов на выплату зарплаты. Их общая сумма составила более 208 млн рублей.