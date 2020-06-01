Количество заразившихся коронавирусом курян превысило три тысячи

Сегодня статистика пополнилась еще 63-мя заболевшими

На выходных в Курской области пройдена еще одна круглая отметка по заболевшим коронавирусом - в воскресенье было зафиксировано ровно три тысячи заразившихся. Сегодня статистика пополнилась еще 63-мя заболевшими. Таким образом ковид подтвержден у 3063 курян.





Больше половины из них остаются под медицинским наблюдением - 1648 пациентов: 137 – в инфекционной больнице имени Семашко, 54 – в городском роддоме, 91 – в 6-й горбольнице. 1366 лечатся дома под контролем медиков. Выписано за выходные почти 150 человек, всего - 1402.





Умерли от коронавирусной пневмонии на выходных три пациента, среди них - 37-летняя женщина.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 500 человек. С 5 797 курян карантин снят. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 192 человека.





В Курской области провели уже 57065 тестов на COVID-19, в том числе за 31 мая обследовали 1335 человек.