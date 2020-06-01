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Лента новостей / В регионе

Курянам раздадут в безвозмездное пользование землю

Где и какое количество земли можно будет получить, пока не уточняется, но известно, что речь идёт о 14 районах региона

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Курянам решили раздать землю в безвозмездное пользование. На участках можно будет построить жильё, вести личное подсобное хозяйство или создать ферму. В этом случае земля перейдет в собственность через 5 лет (как программа «Дальневосточный гектар»). Соответствующий законопроект внёс губернатор, его одобрили депутаты областной думы. Где и какое количество земли можно будет получить, пока не уточняется, но известно, что речь идёт о 14 районах региона. Чтобы получить участок необходимо обратиться в районную администрацию.

Также власти намерены привлечь в сельскую местность специалистов. В этой программе участвуют 25 районов региона, где участок могут получить работники здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
Условие бесплатного получения земли - использовать её по назначению и проработать не меньше 5 лет по специальности на территории, где получен участок.
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