Старовойт поручил выяснить, почему газ на курских заправках дороже, чем на тульских

Куряне опубликовали в соцсетях фото чеков с заправок





Причина в логистике - у нас и у соседей нет заводов, которые выпускают сжиженный газоводород. Влияет на цену и состав газовой смеси. Но в Тульской области цены на газовое топливо действительно ниже, признал замгубернатора.





Роман Старовойт в свою очередь, предложил закупать горючку у тульских поставщиков. Но тут уже надо проверить качество топлива, а это линия Роспотребнадзора, парировал Берзин.





Роман Старовойт попросил своего заместителя изучить вопрос и скоординировать работу антимонопольщиков и Роспотребнадзора.

На днях выяснилось, что цены на газовое топливо в Курской области в два раза выше, чем в Тульской. Куряне опубликовали в соцсетях фото чеков с заправок. Вопрос обсудили на оперативном совещании в Доме советов. Оказалось, что «это тема больше по линии антимонопольной службы». Так сказал заместитель губернатора Вячеслав Берзин. Да и сам вопрос по его, словам, поставлен неправильно. Как сказал Берзин, нужно задаться вопросом, почему в Тульской области топливо дешевле, чем в других регионах. В Курской, отмечает чиновник, еще не так дорого - в Брянске и Орле, например, пропан дороже на рубль — полтора рубля, а в Белгороде, как у нас.