  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Старовойт поручил выяснить, почему газ на курских заправках дороже, чем на тульских

Куряне опубликовали в соцсетях фото чеков с заправок

Читайте также

На днях выяснилось, что цены на газовое топливо в Курской области в два раза выше, чем в Тульской. Куряне опубликовали в соцсетях фото чеков с заправок. Вопрос обсудили на оперативном совещании в Доме советов. Оказалось, что «это тема больше по линии антимонопольной службы». Так сказал заместитель губернатора Вячеслав Берзин. Да и сам вопрос по его, словам, поставлен неправильно.  Как сказал Берзин, нужно задаться вопросом, почему в Тульской области топливо дешевле, чем в других регионах. В Курской, отмечает чиновник, еще не так дорого - в Брянске и Орле, например, пропан дороже на рубль — полтора рубля, а в Белгороде, как у нас. 

Причина в логистике - у нас и у соседей нет заводов, которые выпускают сжиженный газоводород. Влияет на цену и состав газовой смеси. Но в Тульской области цены на газовое топливо действительно ниже, признал замгубернатора. 

Роман Старовойт в свою очередь, предложил закупать горючку у тульских поставщиков. Но тут уже надо проверить качество топлива, а это линия Роспотребнадзора, парировал Берзин. 

Роман Старовойт попросил своего заместителя изучить вопрос и скоординировать работу антимонопольщиков и Роспотребнадзора.
+0 -1

Новая музыка

Лента новостей

Во всех курских детских садах откроют дежурные группы

Прокурор не нашел оснований для удовлетворения исков курян к губернатору

В Курской области решили подождать с выплатами на детей от 16 до 18 лет

Курская область. В Железногорске лже-целительницы «сняли порчу» с пенсионерки за 80 тысяч рублей

В Курске открылся дистанционный IT-лагерь для школьников

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске