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В Курске автомобилист устроил ДТП с пятью машинами

Авария произошла на проспекте Кулакова

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ДТП с пятью машинами устроил 28-летний автомобилист на проспекте Кулакова вечером 30 мая. Как сообщили в ГИБДД, в седьмом часу напротив дома 3 по улице Харьковская молодой человек на «БМВ»,  двигаясь  со стороны Льговского поворота в направлении улицы Энгельса по проспекту Кулакова, столкнулся сначала с впереди движущимся   «Хендаем»,  под управлением 47-летнего водителя и вазовской «семёркой»,  за рулем которой был  48-летний шофёр, он также двигался в попутном направлении.  После столкновения «Хендай» продолжил движение по инерции и врезался в припаркованную «Хонду»,  которую от удара отбросило на припаркованный рядом «ВАЗ 2115».

В этой массовой аварии пострадали только три человека - водитель  и 41-летняя пассажирка «Хендая», а также 29-летний пассажир «БМВ». Отмесается, что водители были трезвыми.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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