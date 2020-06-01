В Курске автомобилист устроил ДТП с пятью машинами

Авария произошла на проспекте Кулакова

ДТП с пятью машинами устроил 28-летний автомобилист на проспекте Кулакова вечером 30 мая. Как сообщили в ГИБДД, в седьмом часу напротив дома 3 по улице Харьковская молодой человек на «БМВ», двигаясь со стороны Льговского поворота в направлении улицы Энгельса по проспекту Кулакова, столкнулся сначала с впереди движущимся «Хендаем», под управлением 47-летнего водителя и вазовской «семёркой», за рулем которой был 48-летний шофёр, он также двигался в попутном направлении. После столкновения «Хендай» продолжил движение по инерции и врезался в припаркованную «Хонду», которую от удара отбросило на припаркованный рядом «ВАЗ 2115».





В этой массовой аварии пострадали только три человека - водитель и 41-летняя пассажирка «Хендая», а также 29-летний пассажир «БМВ». Отмесается, что водители были трезвыми.