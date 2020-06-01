В Курске подростки за ночь угнали два автомобиля

Причем в одном районе

Двое жителей Северо-Западного района с разницей в несколько часов сообщили в полицию об угонах их автомобилей. Примечательно, что на обеих машинах отсутствовала сигнализация и средства защиты.





Полицейские быстро нашли угнанные автомобили - они оказались брошенными неподалеку и с техническими повреждениями. По записям с камер видеонаблюдения, установленных у мест происшествий, выяснилось, что к преступлениям причастны трое молодых людей. На рассвете разбив второй автомобиль, они вызвали такси и скрылись. Обратившись в таксопарке, правоохранители выяснили финальную точку их маршрута. В течение суток удалось выяснить, где живут злоумышленники и задержать их. Двое юных преступников оказались несовершеннолетними.





Парни взламывали водительскую дверь, ломали рулевую колонку и замыкали провода зажигания. Однако водителями они оказались неопытными и не смогли избежать мелких ДТП. Когда первая машина не смогла ехать дальше, молодые люди угнали щё одно чужое транспортные средство.





Сейчас подростки и их совершеннолетний соучастник дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в городском УМВД.