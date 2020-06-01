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Лента новостей / В регионе

В Курске подростки за ночь угнали два автомобиля

Причем в одном районе 

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Двое жителей Северо-Западного района с разницей в несколько часов сообщили в полицию об угонах их автомобилей. Примечательно, что на обеих машинах отсутствовала сигнализация и средства защиты.

Полицейские быстро нашли угнанные автомобили - они оказались брошенными неподалеку и с техническими повреждениями. По записям с камер видеонаблюдения, установленных у мест происшествий, выяснилось, что к  преступлениям причастны трое молодых людей. На рассвете разбив второй автомобиль, они вызвали такси и скрылись. Обратившись в таксопарке, правоохранители выяснили финальную точку их маршрута. В течение суток удалось выяснить, где живут злоумышленники и  задержать их. Двое юных преступников оказались несовершеннолетними.

Парни взламывали водительскую дверь, ломали рулевую колонку и замыкали провода зажигания.  Однако  водителями они оказались неопытными и не смогли избежать мелких ДТП. Когда первая машина не смогла ехать дальше, молодые люди угнали щё одно чужое транспортные средство. 

Сейчас подростки и их совершеннолетний соучастник дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в городском УМВД.
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