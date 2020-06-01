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В Курске открылся дистанционный IT-лагерь для школьников

Он будет работать до 28 июня

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В Курске на базе IT-куба в школе №60 в рамках нацпроекта «Образование» сегодня открылся дистанционный IT-лагерь «Цифроград». Он будет работать до 28 июня. 

Это  необычный образовательный лагерь, дети и подростки смогут заниматься там по нескольким направлениям: 3D моделирование, СтикерПАРК, Web – мастеринг и Gametime, пояснили в мэрии. 

Проводя время с педагогами-наставниками, юные куряне узнают о программировании, научаться создавать авторские web-страницы, конструировать модели и создавать игры.

Первая смена организована для всех желающих детей 10-15 лет, вторая – для детей 8 -10 лет. Все занятия бесплатны.
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