В Курске открылся дистанционный IT-лагерь для школьников

Он будет работать до 28 июня

В Курске на базе IT-куба в школе №60 в рамках нацпроекта «Образование» сегодня открылся дистанционный IT-лагерь «Цифроград». Он будет работать до 28 июня.





Это необычный образовательный лагерь, дети и подростки смогут заниматься там по нескольким направлениям: 3D моделирование, СтикерПАРК, Web – мастеринг и Gametime, пояснили в мэрии.





Проводя время с педагогами-наставниками, юные куряне узнают о программировании, научаться создавать авторские web-страницы, конструировать модели и создавать игры.





Первая смена организована для всех желающих детей 10-15 лет, вторая – для детей 8 -10 лет. Все занятия бесплатны.