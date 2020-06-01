Курская область. В Железногорске лже-целительницы «сняли порчу» с пенсионерки за 80 тысяч рублей

Мошенниц ищет полиция

В Железногорске разыскивают двух мошенниц - они похитили у пенсионерки 80 тысяч рублей.





Как рассказала правоохранителям 68-летняя жительница города горняков, на улице к ней подошла незнакомка, завязала разговор, а затем сказала, что на пенсионерку наложена порча, и её нужно снять. В это время появилась сообщница, которая начала эмоционально благодарить лже-целительницу за оказанную помощь. Пенсионерка поверила незнакомкам и согласилась на обряд по снятию недуга. Для этого необходимо было сложить в носок имеющиеся деньги и золотые украшения и принести их лже-целительнице, через них якобы будет сниматься порча. Горожанка собрала все сбережения и обручальное кольцо и отдала аферистке. Та поводила носком вдоль тела своей жертвы, произнесла «заклинание», и отдала его обратно. Когда обряд «очищения» был завершен, пенсионерка вернулась домой и, заглянув в носок, обнаружила там вместо 80 тысяч рублей – нарезанную бумагу.





В полиции сообщили приметы мошенниц:





- одна женщина на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, похожа на цыганку.

- другая - славянской внешности на вид 30-40 лет, рост 165 см.





Всех кто располагает информацией о личности преступниц либо их местонахождении, просят обращаться в полицию.