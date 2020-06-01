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Курская область. В Железногорске лже-целительницы «сняли порчу» с пенсионерки за 80 тысяч рублей

Мошенниц ищет полиция

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В Железногорске разыскивают двух мошенниц - они похитили у пенсионерки 80 тысяч рублей.  

Как рассказала правоохранителям 68-летняя жительница города горняков, на улице к ней подошла незнакомка, завязала разговор, а затем сказала, что на пенсионерку наложена порча, и её нужно снять. В это время появилась сообщница, которая начала эмоционально благодарить лже-целительницу за оказанную помощь. Пенсионерка поверила незнакомкам и согласилась на обряд по снятию недуга. Для этого необходимо было сложить в носок имеющиеся деньги и  золотые украшения и принести их лже-целительнице, через них якобы будет сниматься порча. Горожанка собрала все сбережения и обручальное кольцо и отдала аферистке. Та поводила носком вдоль тела своей жертвы, произнесла «заклинание», и отдала его обратно. Когда обряд «очищения» был завершен, пенсионерка вернулась домой и, заглянув в носок, обнаружила там вместо 80 тысяч рублей – нарезанную бумагу.

В полиции сообщили приметы мошенниц:

- одна женщина на вид 30-35 лет, рост 160-165 см,  похожа на цыганку.
- другая - славянской внешности на вид 30-40 лет, рост 165 см.

Всех кто располагает информацией о личности преступниц либо их местонахождении, просят обращаться в полицию.
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