В Курской области решили подождать с выплатами на детей от 16 до 18 лет

Власти Курской области вернутся к вопросу о выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет ориентировочно через две недели. Об этом в ходе заседании администрации региона сообщил губернатор Роман Старовойт, передает телеканал «

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». По его словам, сейчас решение о таких выплатах обсуждается на федеральном уровне. Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Возможно, будет принято решение на федеральном уровне о выплатах. Поэтому мы будем следить за ситуацией. Если федеральные выплаты не последуют, то нам придется скорректировать наш бюджет. И с других статей мы перебросим средства на выплату этой категории». Ранее губернатор давал поручение рассмотреть возможность выплат семьям с детьми от 16 до 18 лет за счет областного бюджета.