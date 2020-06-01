  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Прокурор не нашел оснований для удовлетворения исков курян к губернатору

Двое жителей Курска пытаются оспорить режим самоизоляции

Читайте также

Прокурор не нашел оснований для удовлетворения исков курян к губернатору. Об этом сообщила пресс-служб Курского областного суда, где рассматривают эти исковые заявления. Жители Курска Владимир Синельников и Наталья Ищенко пытаются оспорить режим самоизоляции. По мнению Синельникова, введенные главой региона запреты могут нарушать 27-ю статью Конституции, гарантирующую право на свободное перемещение. И если Синельников был сегодня на заседании, то Ищенко снова не явилась. В первый раз, 19 мая заседание перенесли, как раз из-за ее неявки. Курянка просила разрешить ей  участвовать по видеосвязи, но суд это хадатайство отклонил. В этот раз дело решили рассматривать без Ищенко.

Суд дело уже рассмотрел и перешел к прениям. В заседании объявлен перерыв до завтра.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Во всех курских детских садах откроют дежурные группы

В Курской области решили подождать с выплатами на детей от 16 до 18 лет

Курская область. В Железногорске лже-целительницы «сняли порчу» с пенсионерки за 80 тысяч рублей

В Курске открылся дистанционный IT-лагерь для школьников

В Железнодорожном округе Курска на пять дней отключили горячую воду

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске