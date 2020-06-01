Двое жителей Курска пытаются оспорить режим самоизоляции

Суд дело уже рассмотрел и перешел к прениям. В заседании объявлен перерыв до завтра.

Прокурор не нашел оснований для удовлетворения исков курян к губернатору. Об этом сообщила пресс-служб Курского областного суда, где рассматривают эти исковые заявления. Жители Курска Владимир Синельников и Наталья Ищенко пытаются оспорить режим самоизоляции. По мнению Синельникова, введенные главой региона запреты могут нарушать 27-ю статью Конституции, гарантирующую право на свободное перемещение. И если Синельников был сегодня на заседании, то Ищенко снова не явилась. В первый раз, 19 мая заседание перенесли, как раз из-за ее неявки. Курянка просила разрешить ей участвовать по видеосвязи, но суд это хадатайство отклонил. В этот раз дело решили рассматривать без Ищенко.