Но курян попросили оставлять детей у бабушек

Во всех курских детских садах откроют дежурные группы. В полном объёме дошкольные учреждения действовать пока не будут. Об этом сообщил заместитель председателя областного комитета образования и науки Виталий Рязанцев на онлайн-конференции по вопросам частичного снятия ограничений режима повышенной готовности.





- Просим, по возможности, оставлять детей у бабушек, - сказал чиновник.





Как отметил Рязанцев, 98% детей сейчас не посещают детсады. При этом дежурные группы открыты в 115 детсадах. Всего в регионе 267 детских садов, в которые ходят более 43 тысяч малышей.





Надеть маску на маленького ребенка практически невозможно, значит, детские сады могут стать потенциальными очагами заражения, - пояснил позицию властей заместитель председателя комитета.