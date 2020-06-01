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Лента новостей / В регионе

Во всех курских детских садах откроют дежурные группы

Но курян попросили оставлять детей у бабушек

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Во всех курских детских садах откроют дежурные группы. В полном объёме дошкольные учреждения действовать пока не будут. Об этом сообщил заместитель председателя областного комитета образования и науки Виталий Рязанцев на онлайн-конференции по вопросам частичного снятия ограничений режима повышенной готовности. 

- Просим, по возможности, оставлять детей у бабушек, - сказал чиновник. 

Как отметил Рязанцев, 98% детей сейчас не посещают детсады. При этом дежурные группы открыты в 115 детсадах. Всего в регионе  267 детских садов, в которые ходят более 43 тысяч малышей.

Надеть маску на маленького ребенка практически невозможно, значит, детские сады могут стать потенциальными очагами заражения, - пояснил позицию властей заместитель председателя комитета.
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