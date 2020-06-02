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Все курские стоматологии начнут работу на следующей неделе

Определено, как пациент будет входить в стоматологию, как его будут встречать и как лечить

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Стоматологические клиники начнут работу на следующей неделе. Ранее была заявлена дата 8 июня, её курские власти и придерживаются. Как сообщила на онлайн-конференции заместитель председателя областного комитета здравоохранения  Ирина Забелина, и взрослых и детей принимать будут по предварительной записи. Определено, как пациент будет входить в стоматологию, как его будут встречать и как лечить. 
В данном случае речь идет о государственных клиниках. Что касается, частников, так как они не подчиняются комитету здравоохранения, власти рассчитывают на их ответственность.
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