Все курские стоматологии начнут работу на следующей неделе

Определено, как пациент будет входить в стоматологию, как его будут встречать и как лечить

Стоматологические клиники начнут работу на следующей неделе. Ранее была заявлена дата 8 июня, её курские власти и придерживаются. Как сообщила на онлайн-конференции заместитель председателя областного комитета здравоохранения Ирина Забелина, и взрослых и детей принимать будут по предварительной записи. Определено, как пациент будет входить в стоматологию, как его будут встречать и как лечить.

В данном случае речь идет о государственных клиниках. Что касается, частников, так как они не подчиняются комитету здравоохранения, власти рассчитывают на их ответственность.