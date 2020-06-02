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В Курской области выявлено еще 60 случаев коронавируса

Всего заразившихся уже 3123

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В Курской области выявлено еще 60 случаев коронавируса. Всего их уже 3123. 
Под медицинским наблюдением остаются 1657 пациентов: 133 – в инфекционной больнице имени Семашко, 60 – в городском роддоме, 87 – в 6-й горольнице. 1377 – лечатся дома под контролем врачей. Выписан за день 51 человек, а за все время - 1453. Новых смертей нет. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 584 человека. С 5 845 курян карантин снят. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 192 человека. 
 
Курские лаборатории провели 58 457 тестов на COVID-19, в частности,  в понедельник обследовано 1 392 человека.
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