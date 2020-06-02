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Курянку будут судить за мошенничество с «чернобыльскими» льготами

Она оформила фиктивную прописку, а сама жила в Курске

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Жительница Курска идет под суд ща мошенничество - она незаконно получала так называемые «чернобыльские» льготы. Курянка оформила документы на возмещение вреда и мер социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. Однако фактически женщина с семьей проживает в Курске, где занимается предпринимательской деятельностью. В 2011 году она оформила фиктивную регистрацию в доме своих знакомых в одном из населенных пунктов Фатежского района. Местные жители там пользуются различными налоговыми послаблениями, правами, компенсациями и пособиями. Получив фиктивную прописку, курянка незаконно получила от государства более 400 тысяч рублей.

Следователям удалось доказать, что семья не только фактически там не проживала, но и приезжала туда редко. Они опросили жителей поселка, местных специалистов сферы здравоохранения и образования. Собрали и другие доказательства, провели экспертизы. Женщина призналась в содеянном и в ходе следствия полностью возместила причиненный  ущерб.

Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено, оно передано в суд.
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