Молодая курянка похитила розы с клумбы на Красной площади

Её задержал наряд ППС, но другим похитителям городских цветов удаётся остаться незамеченными, а им грозит реальный срок

В этом году на городских улицах планируют высадить более 2 тысяч кустов роз. Этого не делали целых 13 лет. Работы по украшению нашего города уже начались. Появились и вандалы, которые сводят на нет все усилия рабочих.





Так, около часа ночи полицейские заметили, подозрительную активность у только что высаженного розария на Красной площади. Молодая курянка успела сорвать с клумбы розы и собиралась прогуляться с букетом по улице Ленина. Стражи порядка прервали её прогулку и доставили девушку в отдел полиции. Выяснилось, что жительница Курска в этот день отмечала своё двадцатилетие и решила сделать себе подарок. Она уверяла, что не видела табличек с запретом рвать розы и не подозревала, что делать этого нельзя. Юную любительницу цветов привлекут к ответственности, также проведут оценку стоимости похищенного имущества.





И это далеко не первый случай воровства городских цветов. В областной администрации заявляют уже о нескольких фактах хищения только что высаженных цветов. Куряне выкапывают растения прямо с корнями, целыми десятками штук.





Морально-этический аспект ситуации остаётся вне правового поля, говорят правоохранители. Но, стоимость одного куста с учётом его высадки и ухода превышает 2000 рублей. А за это уже предусмотрена уголовная ответственность, предупреждают полицейские. Стражи порядка уже начали расследование и поиск злоумышленников. За кражу цветов им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.