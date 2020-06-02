Курские предприниматели помогают медикам, борющимся с COVID-19

Они выделяют деньги на закупку тестов, оборудования и лекарств

Курский электроаппаратный завод выделил деньги на закупку 200 экспресс-тестов на антитела к COVID-19. Тестировать будут сотрудников 5-й поликлиники. Делают их там же, в лаборатории. Другие местные предприниматели тоже выделяют деньги. БСМП помощь оказала компания «ФосАгро-Курск». На выделенные средства закупили медицинское оборудование и лекарства для лечения пациентов. Кроме этого сотрудники компании перечислили свою зарплату на нужды медработников в рамках акции #МыВместе, которая стартовала во всех регионах страны.

Медикам больницы имени Семашко продолжают бесплатно доставлять на работу кофе, роллы и десерты.